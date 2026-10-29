|
29.10.2026 06:31:29
HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 5085,01 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5309,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 995,43 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 179,90 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.