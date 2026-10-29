HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 5085,01 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5309,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 995,43 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 179,90 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at