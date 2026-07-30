HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM legte Quartalsergebnis vor

HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 5731,38 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3957,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1 141,80 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 906,22 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at