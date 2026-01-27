27.01.2026 06:31:28

HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM hat am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 6775,34 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3591,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 163,18 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 815,71 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 5863,06 KRW je Aktie sowie einen Umsatz 1 106,61 Milliarden KRW prognostiziert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 20301,64 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13935,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM im vergangenen Geschäftsjahr 4 079,50 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM 3 322,35 Milliarden KRW umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 19483,82 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 4 043,20 Milliarden KRW taxiert.

