HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5773,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4281,00 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 036,50 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HYUNDAI ELECTRIC ENERGY SYSTEM einen Umsatz von 1 014,67 Milliarden KRW eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 5769,17 KRW sowie einen Umsatz von 1 064,12 Milliarden KRW belaufen.

Redaktion finanzen.at