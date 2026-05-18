Hyundai Elevator: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hyundai Elevator hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 774,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hyundai Elevator 987,00 KRW je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 545,85 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hyundai Elevator 594,38 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at