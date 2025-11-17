Hyundai Elevator stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hyundai Elevator hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 4073,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Hyundai Elevator einen Gewinn von 1699,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 600,83 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 13,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 697,67 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at