Hyundai Elevator hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 268,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4073,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Hyundai Elevator im vergangenen Quartal 613,22 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hyundai Elevator 600,83 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at