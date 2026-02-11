Hyundai Elevator zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hyundai Elevator präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Hyundai Elevator hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 901,24 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2496,00 KRW je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Hyundai Elevator mit einem Umsatz von insgesamt 636,79 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 786,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 19,07 Prozent verringert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 6824,61 KRW gegenüber 5074,00 KRW im Vorjahr.

Hyundai Elevator hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2 469,51 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 885,30 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 4650,00 KRW belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 2 798,00 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at