HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1986,88 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -97,000 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 159,89 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 87,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS einen Umsatz von 85,25 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at