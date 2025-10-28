HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1068,84 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 66,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS im vergangenen Quartal 121,05 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS 100,64 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at