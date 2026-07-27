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27.07.2026 06:31:29
HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS legte Quartalsergebnis vor
HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS hat am 24.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2745,09 KRW. Im Vorjahresviertel hatte HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS 1017,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 133,71 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 165,04 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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