HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 996,43 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS noch ein Gewinn pro Aktie von 1069,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 150,76 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121,05 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at