HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS hat am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1731,65 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 753,00 KRW je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 152,65 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 111,38 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3721,13 KRW gegenüber 10,00 KRW im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 492,66 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 422,37 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 3031,00 KRW belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 467,20 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at