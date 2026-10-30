Hyundai Engineering & Construction Earnings Decline In Q3

(RTTNews) - Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd. (000720.KS), on Thursday reported decline in the net income in the third quarter of 2026 compared with the previous year.

For the third quarter, net income attributable to shareholders of the parent company decreased 13.4 percent to KRW 37.8 billion from KRW 43.6 billion in the previous year.

Operating income increased to KRW 221.7 billion from KRW 103.5 billion in the prior year.

Sales declined 20.3 percent to KRW 6.24 trillion from KRW 7.83 trillion in the previous year.

Hyundai Engineering & Construction closed trading 7.88% lesser at KRW 84,200 on the Korean Stock Exchange.