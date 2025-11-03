Hyundai Engineering and Construction präsentierte Quartalsergebnisse

Hyundai Engineering and Construction hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 387,86 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hyundai Engineering and Construction ein EPS von 462,00 KRW je Aktie vermeldet.

Hyundai Engineering and Construction hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7 826,50 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8 256,91 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

