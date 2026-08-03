Hyundai Engineering and Construction stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hyundai Engineering and Construction äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1035,49 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 841,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6 842,30 Milliarden KRW – eine Minderung von 11,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7 720,72 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at