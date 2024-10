Hyundai Engineering and Construction stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hyundai Engineering and Construction gab am 22.10.2024 die Zahlen für das am 30.09.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 449,22 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1471,18 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hyundai Engineering and Construction 8 256,91 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7 858,53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at