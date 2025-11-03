|
Hyundai Engineering and Construction verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hyundai Engineering and Construction äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 387,86 KRW. Im Vorjahresviertel waren 449,00 KRW je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7 826,50 Milliarden KRW – eine Minderung von 5,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8 256,91 Milliarden KRW eingefahren.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 233,70 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 7 492,87 Milliarden KRW geschätzt.
