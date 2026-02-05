Hyundai Engineering and Construction: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hyundai Engineering and Construction stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2673,70 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -4659,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 8 060,14 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7 246,87 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4973,45 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Hyundai Engineering and Construction ein Gewinn pro Aktie von -1451,000 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 4,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 31 062,91 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 32 670,27 Milliarden KRW umgesetzt.

