Hyundai Engineering and Construction: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hyundai Engineering and Construction hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 2673,70 KRW gegenüber -4671,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7 246,87 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8 060,14 Milliarden KRW ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4973,45 KRW gegenüber -1501,000 KRW je Aktie im Vorjahr.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,92 Prozent auf 31 062,91 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 32 670,27 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3110,47 KRW und einen Umsatz von 30 795,96 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at