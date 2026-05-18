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18.05.2026 06:31:29
Hyundai Engineering Plastics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hyundai Engineering Plastics hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 215,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 307,00 KRW erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hyundai Engineering Plastics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 254,87 Milliarden KRW im Vergleich zu 253,98 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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