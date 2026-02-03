Hyundai Engineering Plastics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hyundai Engineering Plastics äußerte sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 128,37 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 170,00 KRW je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 232,70 Milliarden KRW, gegenüber 247,46 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,97 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 979,89 KRW. Im Vorjahr hatte Hyundai Engineering Plastics 709,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 992,66 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 990,57 Milliarden KRW in den Büchern standen.

