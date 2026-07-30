Hyundai Engineering Plastics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hyundai Engineering Plastics hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 280,94 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 282,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 301,41 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hyundai Engineering Plastics einen Umsatz von 258,58 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at