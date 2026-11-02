Hyundai Engineering Plastics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hyundai Engineering Plastics hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 20,03 KRW. Im Vorjahresquartal waren 454,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 292,91 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 247,41 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at