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17.08.2026 06:31:29
Hyundai Fire Marine Insurance präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hyundai Fire Marine Insurance veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 5288,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3834,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3 890,67 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 13,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4 498,89 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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