17.11.2025 06:31:29
Hyundai Fire Marine Insurance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Hyundai Fire Marine Insurance hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 8032,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai Fire Marine Insurance 2707,00 KRW je Aktie verdient.
Umsatzseitig standen 3 681,20 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 11,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hyundai Fire Marine Insurance 4 170,36 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
