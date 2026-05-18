Hyundai Fire Marine Insurance stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hyundai Fire Marine Insurance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 3015,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Hyundai Fire Marine Insurance einen Gewinn von 2600,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Hyundai Fire Marine Insurance im vergangenen Quartal 3 358,43 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hyundai Fire Marine Insurance 3 721,25 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at