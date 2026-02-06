06.02.2026 06:31:28

Hyundai Fire Marine Insurance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hyundai Fire Marine Insurance hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -1281,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -1055,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Hyundai Fire Marine Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 5 989,44 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 042,86 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 96,84 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1952,91 KRW sowie einen Umsatz von 3 042,38 Milliarden KRW prognostiziert.

Hyundai Fire Marine Insurance hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 11407,38 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 10847,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,60 Prozent auf 17 890,78 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14 021,11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 8270,53 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 8 001,54 Milliarden KRW gelegen.

