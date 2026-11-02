HYUNDAI GLOVIS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HYUNDAI GLOVIS hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7663,41 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5225,00 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9 053,64 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HYUNDAI GLOVIS einen Umsatz von 7 355,05 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at