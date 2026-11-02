|
02.11.2026 06:31:29
HYUNDAI GLOVIS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
HYUNDAI GLOVIS hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7663,41 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5225,00 KRW erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9 053,64 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HYUNDAI GLOVIS einen Umsatz von 7 355,05 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!