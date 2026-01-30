HYUNDAI GLOVIS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HYUNDAI GLOVIS gab am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,01 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1288,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7 472,00 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HYUNDAI GLOVIS einen Umsatz von 7 287,91 Milliarden KRW eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5876,00 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 7 681,19 Milliarden KRW gesehen.

In Sachen EPS wurden 0,020 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HYUNDAI GLOVIS 14585,00 KRW je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat HYUNDAI GLOVIS in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29 566,41 Milliarden KRW im Vergleich zu 28 407,37 Milliarden KRW im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 22318,98 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 29 748,79 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at