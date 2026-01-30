30.01.2026 06:31:29

HYUNDAI GLOVIS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HYUNDAI GLOVIS gab am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,01 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1288,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7 472,00 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HYUNDAI GLOVIS einen Umsatz von 7 287,91 Milliarden KRW eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5876,00 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 7 681,19 Milliarden KRW gesehen.

In Sachen EPS wurden 0,020 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HYUNDAI GLOVIS 14585,00 KRW je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat HYUNDAI GLOVIS in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29 566,41 Milliarden KRW im Vergleich zu 28 407,37 Milliarden KRW im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 22318,98 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 29 748,79 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:54 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen