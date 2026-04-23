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23.04.2026 06:21:13
Hyundai Glovis Q1 Net Income Declines
(RTTNews) - Hyundai Glovis (086280.KS) reported that its first quarter net income attributable to shareholders of parent company was 340.26 billion Korean won compared to 397.93 billion won, a year ago, down 14.5%. Operating income was 521.45 billion won compared to 501.88 billion won, last year, up 3.9%.
First quarter sales were 7.81 trillion Korean won compared to 7.22 trillion won, prior year, an increase of 8.2%.
Shares of Hyundai Glovis are trading at 2,26,500 Korean won, down 3.61%.
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