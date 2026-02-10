10.02.2026 06:31:29

HYUNDAI GREEN FOOD: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HYUNDAI GREEN FOOD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HYUNDAI GREEN FOOD ein EPS von -76,000 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat HYUNDAI GREEN FOOD im vergangenen Quartal 5,90 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 98,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HYUNDAI GREEN FOOD 566,93 Milliarden KRW umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 26,57 KRW, nach 2190,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 98,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 23,30 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2 270,42 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 2678,00 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 2 329,00 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
