HYUNDAI GREEN FOOD: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HYUNDAI GREEN FOOD hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1142,62 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 885,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 617,10 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 601,64 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at