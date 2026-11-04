HYUNDAI GREEN FOOD legte Quartalsergebnis vor

HYUNDAI GREEN FOOD hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1062,47 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1145,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 652,00 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 617,12 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at