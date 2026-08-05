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05.08.2026 06:31:29
HYUNDAI GREEN FOOD präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HYUNDAI GREEN FOOD hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 942,36 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HYUNDAI GREEN FOOD 714,00 KRW je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat HYUNDAI GREEN FOOD 595,00 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 552,10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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