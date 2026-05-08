HYUNDAI GREEN FOOD stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HYUNDAI GREEN FOOD stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1113,78 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 779,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat HYUNDAI GREEN FOOD im vergangenen Quartal 621,50 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HYUNDAI GREEN FOOD 570,57 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at