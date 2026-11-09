HYUNDAI GREENFOOD: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

HYUNDAI GREENFOOD hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 247,00 KRW gegenüber 824,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 965,30 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 925,17 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at