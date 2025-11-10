HYUNDAI GREENFOOD legte Quartalsergebnis vor

HYUNDAI GREENFOOD hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1 925,20 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 2 011,37 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at