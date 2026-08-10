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10.08.2026 06:31:29
HYUNDAI GREENFOOD: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
HYUNDAI GREENFOOD hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 605,50 KRW gegenüber 466,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2 055,70 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 1 998,80 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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