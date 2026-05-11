HYUNDAI GREENFOOD stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HYUNDAI GREENFOOD gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 583,05 KRW. Im Vorjahresviertel hatte HYUNDAI GREENFOOD 1109,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat HYUNDAI GREENFOOD im vergangenen Quartal 2 083,70 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HYUNDAI GREENFOOD 2 072,11 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at