HYUNDAI GREENFOOD verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HYUNDAI GREENFOOD hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 917,38 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1024,00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 2 095,53 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 2,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HYUNDAI GREENFOOD 2 148,01 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3317,51 KRW, nach 4483,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat HYUNDAI GREENFOOD im vergangenen Geschäftsjahr 8 091,61 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HYUNDAI GREENFOOD 7 409,28 Milliarden KRW umsetzen können.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 2711,00 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 7 955,00 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at