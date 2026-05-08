Hyundai HCN präsentierte Quartalsergebnisse

Hyundai HCN stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 26,62 KRW. Im letzten Jahr hatte Hyundai HCN einen Gewinn von 42,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Hyundai HCN im vergangenen Quartal 70,86 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hyundai HCN 66,66 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at