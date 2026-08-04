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04.08.2026 06:31:29
Hyundai HCN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Hyundai HCN hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 47,47 KRW, nach 52,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 71,57 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai HCN 63,03 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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