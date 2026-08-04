Hyundai HCN: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hyundai HCN hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 47,47 KRW, nach 52,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 71,57 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hyundai HCN 63,03 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at