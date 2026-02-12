12.02.2026 06:31:29

Hyundai HCN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hyundai HCN lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 26,48 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hyundai HCN -17,000 KRW je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 65,52 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hyundai HCN einen Umsatz von 56,65 Milliarden KRW eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 64,93 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Hyundai HCN 63,00 KRW je Aktie verdient.

Hyundai HCN hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 264,52 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 215,82 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

