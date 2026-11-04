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04.11.2026 06:31:28
Hyundai HCN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hyundai HCN hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 44,87 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 33,00 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,71 Milliarden KRW – ein Plus von 10,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hyundai HCN 69,30 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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