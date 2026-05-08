Hyundai Heavy Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hyundai Heavy Industries stellte am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11929,67 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hyundai Heavy Industries ein EPS von 7006,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8 140,90 Milliarden KRW – ein Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hyundai Heavy Industries 7 132,65 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 11452,51 KRW je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 8 090,00 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at