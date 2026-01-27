Hyundai Heavy Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hyundai Heavy Industries präsentierte am 26.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20392,78 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7639,00 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8 151,64 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 7 491,58 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 12618,10 KRW geschätzt. Der Umsatz war auf 8 131,34 Milliarden KRW geschätzt worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 41377,29 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 16578,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 29 933,20 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 26 549,54 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 33539,98 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 29 915,79 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at