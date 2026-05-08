HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES hat am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7372,25 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3202,00 KRW je Aktie vermeldet.

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5 916,30 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 54,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3 822,52 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 5768,61 KRW sowie einem Umsatz von 5 667,93 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at