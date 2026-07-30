HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7832,42 KRW gegenüber 2376,00 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 6 332,20 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4 147,12 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at