|
05.11.2025 06:31:28
Hyundai Heavy Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hyundai Heavy Industries hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 8946,90 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2136,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6 461,41 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7 581,50 Milliarden KRW ausgewiesen.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 8893,87 KRW je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 7 184,72 Milliarden KRW für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!