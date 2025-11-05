Hyundai Heavy Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hyundai Heavy Industries hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 8946,90 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2136,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6 461,41 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7 581,50 Milliarden KRW ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 8893,87 KRW je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 7 184,72 Milliarden KRW für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at